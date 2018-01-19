Fitch подтвердило рейтинг Renaissance Financial на уровне "B-", прогноз стабильный

МОСКВА, 19 янв /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Renaissance Financial Holdings Limited на уровне "B-", прогноз по рейтингу стабильный, говорится в сообщении агентства.

"Подтверждение рейтинга отражает ограниченные изменения кредитного профиля группы за последние 12 месяцев. Долгосрочный РДЭ на уровне "B-" отражает слабое качество активов "Ренессанс Капитал" и слабую платежеспособность из-за необеспеченного кредита размером в 1,3 миллиарда долларов по состоянию на конец первого полугодия 2017 года", - говорится в релизе.

Долгосрочные РДЭ Renaissance Financial может быть понижен, если "Ренессанс Капитал" не сможет рефинансировать свои обязательства, включая заемные средства по ценным бумагам, или каким-либо образом утратит доступ к краткосрочному финансированию.

В то же время для повышения рейтинга компании потребуется значительное усиление платежеспособности и снижение зависимости от займов ценных бумаг для поддержания ликвидности.

В холдинговую компанию Renaissance Financial Holdings Limited входит ряд компаний, формирующих группу "Ренессанс Капитал".