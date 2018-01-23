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Источник: ФСБ изучала версию о планах Максименко получить деньги от братьев Ананьевых


Компании / Экономика / Финансы

МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. ФСБ изучала версию о том, что в 2016 году глава управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко прорабатывал возможность получить деньги от экс-владельцев Промсвязьбанка PSBR братьев Ананьевых за "помощь" в расследовании дела о похищении миллиарда рублей у их кредитной организации, сообщил РИА Новости источник в правоохранительной системе.

По его словам, оперативники одного из отделов Управления "М" ФСБ в ходе слежки за полковником и фиксации его встреч и переговоров узнали, что он "обсуждал такую возможность". Собеседник агентства затруднился уточнить, контактировал ли Максименко непосредственно с братьями Ананьевыми, а также чем завершилось изучение данной версии.

"Дополнительно получена информация, что Максименко прорабатывал вопрос о получении 2 миллионов (валюта не установлена) с владельцев Промсвязьбанка Ананьевых за "содействие" в расследовании уголовного дела по факту ограбления в январе 2016 года филиала банка в Петербурге на сумму около миллиарда рублей и возврате похищенных денег", - сказал собеседник РИА Новости.

По его сведениям, этот вопрос полковник обсуждал с некоторыми фигурантами дела о взятке от Шакро Молодого.

Официальной информацией о расследовании данного эпизода РИА Новости не располагает. Защитники Максименко дело не комментируют, ссылаясь на подписку о неразглашении данных следствия.

В январе 2016 года СМИ сообщали, что в отделении Промсвязьбанка в Санкт-Петербурге грабители вскрыли 134 ячейки и похитили оттуда около миллиарда рублей. О судьбе похищенных денег с тех пор ничего не сообщалось.

На фоне известий о санации Промсвязьбанка, объявленной Центробанком в середине декабря, младший из братьев Ананьевых Дмитрий, бывший председателем правления банка, уехал из России. По величине активов в 1,4 триллиона рублей, согласно данным РИА Рейтинг, Промсвязьбанк на 1 ноября занимал десятое место в банковской системе РФ.

Полковник Максименко, а также его заместитель Александр Ламонов и экс-заместитель руководителя ГСУСК Москвы генерал Денис Никандров были арестованы летом 2016 года по обвинению в получении от Захария Калашова ("вор в законе" Шакро Молодой) 500 тысяч евро за облегчение обвинения "авторитету" Итальянцу и освобождение его из СИЗО. Во вторник в Мосгорсуде начинается процесс по делу полковника, чье дело выделили в отдельное производство.

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