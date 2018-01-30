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Кража на миллионы евро могла произойти из сейфов Privatbank в Латвии - СМИ


РИГА, 29 янв /ПРАЙМ/. Собственность на сотни тысяч или даже миллионы евро могла быть украдена из индивидуальных сейфов клиентов Privatbank в Латвии, сообщает в понедельник вечером латвийский телеканал LNT.

"Точное число пострадавших и причиненный им ущерб пока неизвестны, но речь может идти о сотнях тысяч и даже о миллионах евро", - говорится в сообщении телеканала.

Начальник криминальной полиции Рижского региона Андрей Созинов подтвердил телеканалу факт кражи.

По его словам, возможно, преступление было совершенно иностранным гражданином. Дело приняло главное управление криминальной полиции. Недавно похожие кражи произошли на Украине.

"Мужчина пришел в банк и сказал, что хочет арендовать сейф. Когда его оставили в зале индивидуальных сейфов одного, он обворовал клиентов банка. Кражу заметили, когда пустые сейфы обнаружили клиенты. По неофициальной информации, следов взлома не было", - отмечается в сообщении.

В комиссии по рынку финансов и капитала Латвии (надзорный орган за банками) указали, что этот случай в компетенции правоохранительных органов, потому что хранящиеся в сейфах ценности не отражают платежеспособность или стабильность банка. Клиенты могут хранить в сейфах что угодно. По этой же причине полиция опасается, что пострадавшие не захотят делиться с ней информацией о том, что у них украли.

Правительство Украины в конце 2016 года национализировало крупнейший в стране частный банк. Минфин стал собственником 100% акций Приватбанка. Также было принято решение о докапитализации банка на сумму 116,8 миллиарда гривен (более 4 миллиардов долларов), которая была осуществлена в два этапа - в декабре 2016 и феврале 2017 года. Позже власти провели еще несколько этапов докапитализации банка.

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