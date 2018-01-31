ЕЦБ проведет стресс-тесты 37 банков еврозоны, результаты опубликуют ко 2 ноября

БРЮССЕЛЬ, 31 янв /ПРАЙМ/, Мария Князева. Европейский центральный банк (ЕЦБ) проведет стресс-тесты 37 банков из 10 стран еврозоны, результаты по каждому из них планируется опубликовать ко 2 ноября, говорится в сообщении ЕЦБ.

"ЕЦБ проведет стресс-тесты 37 банков еврозоны … В список ЕЦБ входят банки из десяти стран еврозоны", - говорится в релизе.

На кредитные институты, попадающие под эти тесты, приходятся 70% активов банковской системы всей еврозоны, в которую в общей сложности входят 19 государств.

Оценка ЕЦБ пройдет в рамках стресс-тестов Европейской банковской организации (EBA), проводимых в этом году по всему ЕС. Результаты тестов призваны предоставить информацию об устойчивости банков, их способности устоять перед потрясениями и выполнять требования по капиталу в неблагоприятных макроэкономических условиях.

"Результаты отдельных банков, как ожидается, будут опубликованы ко 2 ноября 2018 года", - сообщает ЕЦБ.

При этом результаты четырех греческих банков, которые пройдут тесты ЕЦБ, планируется опубликовать раньше – в мае нынешнего года. Это делается для того, чтобы данные по этим банкам поступили до окончания текущей программы внешней финансовой поддержки страны, которая должна завершиться в августе.