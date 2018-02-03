FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Международные резервы Узбекистана в 2017 г выросли на 5,9%, до $54,645 млрд – ЦБ


ТАШКЕНТ, 3 фев /ПРАЙМ/. Международные резервы Узбекистана, включая валовые и чистые золотовалютные резервы, по итогам 2017 года увеличились на 5,9% по сравнению с 2016 годом и составили 54,645 миллиарда долларов, сообщает в субботу ЦБ страны на своем сайте.

"В целях эффективного управления Центральным банком ведется раздельный учет как валовых, так и чистых золотовалютных резервов", - говорится в сообщении. При этом методика расчета золотовалютных резервов ведется в соответствии со стандартами Международного валютного фонда (МВФ), уточняет регулятор.

По данным ЦБ, валовые золотовалютные резервы республики в 2017 году увеличились на 6,2%. В том числе, объем монетарного золота – до 14,034 миллиарда долларов (плюс 14,5%), активы в иностранной валюте снизились на 1,1% – до 14,043 миллиарда долларов. Ранее ЦБ сообщал, что объем чистых золотовалютных резервов по итогам 2017 года составил 26,6 миллиарда долларов (плюс 5,5% по сравнению с 2016 годом).

"Чистые золотовалютные резервы не учитывают валютные средства коммерческих банков и органов государственного управления (кроме министерства финансов, Фонда реконструкции и развития) на счетах в Центральном банке, которые являются обязательствами Центрального банка перед данными организациями", - уточняет регулятор.

ЦБ Узбекистана с 5 сентября 2017 года практически в два раза девальвировал национальную валюту — сум, а указом президента Узбекистана Шавката Мирзиеева юридические и физические лица получили возможность свободно осуществлять операции по покупке и продаже валюты по рыночному курсу.

В стране ранее существовала практика множественности валютных курсов. В частности, разница между официальным курсом ЦБ и стоимостью доллара на "черном" рынке, где покупали валюту население и малый бизнес, достигала двукратной величины.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ