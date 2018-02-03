Международные резервы Узбекистана в 2017 г выросли на 5,9%, до $54,645 млрд – ЦБ

ТАШКЕНТ, 3 фев /ПРАЙМ/. Международные резервы Узбекистана, включая валовые и чистые золотовалютные резервы, по итогам 2017 года увеличились на 5,9% по сравнению с 2016 годом и составили 54,645 миллиарда долларов, сообщает в субботу ЦБ страны на своем сайте.

"В целях эффективного управления Центральным банком ведется раздельный учет как валовых, так и чистых золотовалютных резервов", - говорится в сообщении. При этом методика расчета золотовалютных резервов ведется в соответствии со стандартами Международного валютного фонда (МВФ), уточняет регулятор.

По данным ЦБ, валовые золотовалютные резервы республики в 2017 году увеличились на 6,2%. В том числе, объем монетарного золота – до 14,034 миллиарда долларов (плюс 14,5%), активы в иностранной валюте снизились на 1,1% – до 14,043 миллиарда долларов. Ранее ЦБ сообщал, что объем чистых золотовалютных резервов по итогам 2017 года составил 26,6 миллиарда долларов (плюс 5,5% по сравнению с 2016 годом).

"Чистые золотовалютные резервы не учитывают валютные средства коммерческих банков и органов государственного управления (кроме министерства финансов, Фонда реконструкции и развития) на счетах в Центральном банке, которые являются обязательствами Центрального банка перед данными организациями", - уточняет регулятор.

ЦБ Узбекистана с 5 сентября 2017 года практически в два раза девальвировал национальную валюту — сум, а указом президента Узбекистана Шавката Мирзиеева юридические и физические лица получили возможность свободно осуществлять операции по покупке и продаже валюты по рыночному курсу.

В стране ранее существовала практика множественности валютных курсов. В частности, разница между официальным курсом ЦБ и стоимостью доллара на "черном" рынке, где покупали валюту население и малый бизнес, достигала двукратной величины.