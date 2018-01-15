FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Банк "Возрождение" подал иск к ЦБ РФ, оспаривая административный штраф


МОСКВА, 13 фев /ПРАЙМ/. Банк "Возрождение" VZRZ подал иск в Арбитражный суд Москвы к Банку России, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Иск зарегистрирован 12 февраля.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе банка, иск связан с оспариванием штрафа. "Иск подан по стандартному спору, связанному с оспариванием административного штрафа, наложенного на банк в октябре 2017 года в связи с непредоставлением конфиденциальной информации физическому лицу", - пояснили в банке.

Банк "Возрождение" входил в группу Promsvyaz Capital братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых. По предписанию ЦБ, основные акционеры "Возрождения" должны сократить свою долю в капитале банка в течение 90 дней после объявления о санации Промсвязьбанка PSBR(ЦБ ведет с декабря).

Арбитраж Москвы 21 января по заявлению Промсвязьбанка наложил арест на 36,31% акций "Возрождения", а также на денежные средства в размере более 60,8 миллиарда рублей на счетах десяти иностранных компаний в кипрском филиале Промсвязьбанка.

Обеспечительные меры приняты в рамках дела по иску Промсвязьбанка к Promsvyaz Capital B.V. и еще девяти компаниям. Промсвязьбанк требует признать недействительными сделки с ценными бумагами банка и связанных компаний, которые акционеры банка продали самому банку за день до объявления о санации Промсвязьбанка и введения в него временной администрации. Арбитражный суд Москвы в начале февраля по заявлению Промсвязьбанка наложил арест на сумму около 7,4 миллиарда рублей на счетах кипрской компании Minga Management Limited, являющейся одним из акционеров "Возрождения".

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ