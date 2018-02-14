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Арбитраж Москвы рассмотрит дело о банкротстве экс-банкира Анатолия Мотылева


МОСКВА, 14 фев /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы в среду рассмотрит по существу дело о банкротстве бизнесмена Анатолия Мотылева, контролировавшего ранее четыре разорившихся банка, в том числе банк "Российский кредит", входивший в топ-50 в России.

Начальная процедура банкротства Мотылева – реструктуризация долгов – была введена в январе 2017 года по заявлению зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании "Флауари Девелопментс Лимитед", долг перед которой составлял более 974 миллионов рублей.

Первое собрание кредиторов, состоявшееся 8 февраля, большинством голосов (более 65%) приняло решение обязать финансового управляющего Алексея Грудцина обратиться в суд с ходатайством о признании Мотылева банкротом и введении реализации имущества. Как следует из протокола собрания, в реестр в настоящее время включены требования с правом голоса на сумму около 20 миллиардов рублей.

Крупнейшими кредиторами Мотылева, согласно материалам дела, на данный момент являются Андрей Клиновский (с требованиями на 5,1 миллиарда рублей), Лина Ермоченко (4 миллиарда рублей), ООО "Техномарк" (3,8 миллиарда рублей), зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Camilla Properties Limited (3,7 миллиарда рублей), банк "Российский кредит" (2,7 миллиарда рублей). В реестр включены также требования еще двух подконтрольных Мотылеву банков - М Банка (655 миллионов рублей) и АМБ Банка (30 миллионов рублей), а также требования других кредиторов.

Ранее, на заседании в июле, представитель Грудцина уже просил суд признать Мотылева банкротом и начать процедуру реализации имущества. Он тогда пояснил, что в ходе процедуры реструктуризации долгов ни должник, ни кредиторы, ни уполномоченный орган план реструктуризации не представили. Судья Элеонора Мироненко, ведущая дело о банкротстве, на одном из заседаний в 2016 году говорила, что в суд поступило ходатайство самого должника, в котором он просил признать его банкротом и открыть реализацию имущества, минуя реструктуризацию долгов.

Банк России 24 июля 2015 года отозвал лицензии у четырех банков неформальной банковской группы Мотылева — "Российского кредита", "Тульского промышленника", М Банка и АМБ Банка. Сам Мотылев являлся акционером "Российского кредита" и председателем его совета директоров, а также акционером М Банка. Все четыре банка в настоящее время признаны банкротами, в них идет конкурсное производство.

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