"Почта Банк" расширит свое присутствие в Чувашии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 фев /ПРАЙМ/. Глава Чувашии Михаил Игнатьев и председатель правления "Почта Банка" Дмитрий Руденко в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи подписали соглашение о расширении сотрудничества, сообщило правительство республики.

"В рамках соглашения планируется уделить внимание развитию и внедрению современных банковских технологий и банковской инфраструктуры на территории Чувашии. Предусматривается реализация программ кредитования физических лиц, в том числе отдельных категорий граждан и граждан пенсионного возраста. Кроме того, планируются совместные мероприятия в области повышения финансовой грамотности населения", - говорится в сообщении.

В правительстве добавили, что сейчас в республике функционирует 90 точек "Почта Банка" в 30 населенных пунктах. До конца 2018 года банк хочет открыть еще 40, охватив тем самым треть отделений почтовой связи, более половины которых находятся в малых населенных пунктах региона.

"Почта Банк" - универсальный розничный банк, созданный группой ВТБ и "Почтой России" в 2016 году. Банк развивает региональную сеть на базе отделений "Почты России", работает без кассовых узлов, все операции клиенты совершают с помощью банкоматов с функцией замкнутого оборота наличных средств.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.