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Еврогруппа поддержала кандидатуру испанца де Гиндоса на пост замглавы ЕЦБ


Мировая экономика

МОСКВА, 19 фев /ПРАЙМ/. Еврогруппа поддержала кандидатуру министра экономики Испании Луиса де Гиндоса на пост заместителя председателя Европейского центрального банка (ЕЦБ).

Теперь в поддержку де Гиндоса должны также высказаться Европарламент и Совет управляющих ЕЦБ, после чего Евросовет окончательно утвердит его кандидатуру на встрече 22-23 марта, отмечается в коммюнике.

Новый вице-председатель 1 июня 2018 года заменит на этом посту португальца Витора Констанцио. Его полномочия продлятся восемь лет без права продления.

Де Гиндос возглавляет министерство экономики Испании с 2011 года, до этого он занимал должности исполнительного председателя Lehman Brothers по Испании и Португалии (2006-2008), отвечал за финансовые услуги PricewaterhouseCoopers (2008-2010).

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