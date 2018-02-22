Суд приступит к иску Промсвязьбанка о выходе трех НПФ из капитала банка перед санацией

МОСКВА, 22 фев /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы в четверг проведет предварительные слушания по иску Промсвязьбанка PSBR, в котором он требует признать недействительными сделки по выходу трех негосударственных пенсионных фондов (НПФ) из капитала банка накануне объявления о его санации.

Истец, в частности, оспаривает договор от 14 декабря 2017 года и взаимосвязанные сделки, "опосредующие куплю-продажу акций". Кроме того, банк просит применить последствия недействительности сделок путем взыскания с ответчиков более 16 миллиардов рублей.

Ответчиками в иске, поступившем в суд 22 января, указаны компания Promsvyaz Capital B.V. экс-бенефициаров банка братьев Ананьевых, НПФ "Будущее", НПФ "Сафмар", НПФ "Доверие", а также управляющие компании этих НПФ - ООО "УК Управление инвестициями", АО "Ай Кью Джи Управление Активами", АО "И Джи Капитал Партнерс".

В материалах суда говорится, что все взаимосвязанные сделки, как утверждает истец, были совершены 14 декабря 2017 года, за один день до опубликования Банком России решения о санации Промсвязьбанка, в период с 18:13:59 по 18:49:31. При этом ответчики, как отмечает истец, знали о принятии решения Банком России, так как являлись крупнейшими миноритарными акционерами Промсвязьбанка, которым в совокупности принадлежало 20,02% обыкновенных акций банка. По мнению истца, недействительные сделки были совершены, в том числе на Московской бирже исключительно с целью создания видимости их законности.

Арбитраж Москвы уже дважды отказал Промсвязьбанку в принятии обеспечительных мер. В январе истец просил суд запретить ему исполнять требования АО "И Джи Капитал Партнерс", доверительного управляющего пенсионными накоплениями НПФ "Будущее", о возврате открытых в Промсвязьбанке депозитов с процентами в общем размере более 12,4 миллиарда рублей. В феврале Промсвязьбанк дополнительно к этому просил арестовать более 16 миллиардов принадлежащих НПФ "Будущее" обыкновенных акций страховой компании "Росгосстрах" общей стоимостью более 7 миллиардов рублей в пределах суммы исковых требований к НПФ "Будущее" - около 8,3 миллиарда рублей. Оба раза суд не нашел оснований для принятия обеспечительных мер.

По состоянию на 29 ноября прошлого года, до объявления о санации Промсвязьбанка, Дмитрий и Алексей Ананьевы через Promsvyaz Capital B.V. владели 50,03% акций Промсвязьбанка, НПФ "Будущее" - 10%, НПФ "Сафмар" - 6,19%, НПФ "Доверие" - 3,81%. О санации Промсвязьбанка ЦБ объявил 15 декабря, а за день до объявления пенсионные фонды вышли из капитала банка. ЦБ в свою очередь сообщил, что намерен провести финансовое расследование сделок на бирже с бумагами банка накануне объявления о санации.