Кабмин РФ выдвинул членов совета директоров РНКБ в его новый состав

МОСКВА, 26 фев /ПРАЙМ/. Правительство РФ выдвинуло всех членов действующего совета директоров "Российского национального коммерческого банка" (РНКБ) в новый состав совета, следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабинета министров.

В список кандидатов в новый совет вошли директор по корпоративному бизнесу РНКБ Алексей Щербаков, замминистра финансов РФ Леонид Горнин, замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров, советник президента РНКБ Михаил Якунин, а также генеральный директор "Аккорд Инвеста" Олег Жестков.

РНКБ — системообразующий банк Крыма со 100-процентным государственным участием. Согласно данным РИА Рейтинг, банк на 1 января занимал 49-е место в банковской системе РФ с активами в размере 150,3 миллиарда рублей.