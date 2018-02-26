Глава латвийского ABLV назвал решение о самоликвидации банка чрезвычайно тяжелым

РИГА, 26 фев /ПРАЙМ/. Председатель правления третьего по величине банка Латвии ABLV Эрнест Бернис назвал чрезвычайно тяжелым решение акционеров о самоликвидации банка.

"Решение чрезвычайно тяжелое, но в этой ситуации - наиболее ответственное", - заявил Бернис журналистам в понедельник.

По его словам, банк считает, что так наилучшим образом можно обеспечить защиту своих активов, чтобы расплатиться со всеми клиентами. Более подробную информацию журналистам обещают предоставить на пресс-конференции во вторник.

Акционеры одного из крупнейших банков Латвии ABLV bank на внеочередном заседании приняли решение о самоликвидации учреждения, говорится в сообщении банка.

Сеть по предотвращению финансовых преступлений FinCEN, которая находится в подчинении минфина США, ранее в феврале предложила заблокировать ABLV Bank корреспондентские счета в долларах из-за подозрений в отмывании денег и даче взяток должностным лицам.

Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) Латвии, выполняя инструкцию ЕЦБ, 18 февраля наложила запрет на дебетные операции с клиентскими счетами АBLV Bank в любой валюте.

Совет FKTK принял решение о недоступности вкладов в банке, чтобы обеспечить его клиентам выплату гарантированных возмещений. Недоступность вкладов наступает, когда FKTK констатирует, что банк не в состоянии выплатить вклады клиентам.