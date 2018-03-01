Рубль вечером мало менялся к доллару и рос к евро на нефти по $64,5

МОСКВА, 1 мар /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером в четверг слабо менялся к доллару и рос к евро, отыгрывая курсовую динамику форекс.

Высокий спрос на ОФЗ поддержал спрос на рублевую ликвидность, говорят аналитики.

Курс доллара расчетами "завтра" к 23.45 мск повышался на 0,02 рубля — до 56,29 рубля, курс евро снижался на 0,19 рубля — до 68,66 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Курс рубля слегка менялся к доллару и евро в конце торговой сессии среды. Слабость европейской валюты на форекс (курс тестирует поддержку в районе 1,22 доллара) транслируется в ее снижение против рубля.

Стоимость нефти сползает в район 64,5 доллара за баррель на фоне данных минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в Америке (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 23 февраля, выросли на 3 миллиона баррелей, или на 0,7% - до 423,5 миллиона баррелей. Прогноз при этом предполагал рост только на 2,4 миллиона баррелей.

Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, выросла на 0,13%, или на 13 тысяч баррелей в сутки, до 10,283 миллиона баррелей в сутки.

В то же время поддержка рублю пришла от аукционов Минфина по размещению ОФЗ и высокого спроса на них. Сегодня он в полном объеме разместил ОФЗ двух серий на 50 миллиардов рублей при совокупном спросе в 140,3 миллиарда рублей. Предложение рублевых госбумаг Минфином существенно возросло, что увеличило спрос на рублевую ликвидность, отмечают эксперты.

В итоге курс доллара вечером мало менялся, евро снижался против рубля в пределах 0,3%. Рублевая цена черного золота сползла ниже 3,65 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Несмотря на рост индекса доллара на форекс и дешевеющую нефть, рубль явно продолжает получать поддержку после повышения суверенного рейтинга от S&P, считает Тимур Нигматуллин из компании "Открытие брокер".

На торгах четверга валюта США будет колебаться в диапазоне 55,8-56,8 рубля, евро – останется в коридоре 68,2-69,4 рубля, считает Иван Марчена, аналитик Forex Club.

При закреплении доллара ниже уровня 56,15 рубля можно ожидать его возвращения к недавнему минимуму 55,55 рубля, пара евро/рубль при этом стремится к недавнему минимуму, расположенному в районе 68,50 рубля, в случае пробития которого она будет держать курс на 68 рублей, считает Елена Кожухова из компании "Велес Брокер".