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Суд проверит обоснованность требования АСВ о банкротстве сооснователя "Донстроя" Блажко


Недвижимость и строительство / Компании / Потребительский рынок

МОСКВА, 1 мар /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы в четверг рассмотрит обоснованность заявления Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о банкротстве девелопера Максима Блажко, одного из сооснователей "Донстроя".

Суд ранее произвел процессуальную замену заявителя в деле о банкротстве с банка "Российский капитал" на АСВ, в связи с уступкой банком агентству права требования к должнику по договору цессии. Сумма долга Блажко в суде не называлась.

Банк "Российский капитал" уже предпринимал попытку признать Блажко банкротом. Первое заявление он подал в октябре 2016 года, однако арбитраж тогда признал его необоснованным и прекратил дело о банкротстве, потому что на момент рассмотрения заявления не было вступивших в силу судебных актов, подтверждающих задолженность девелопера перед банком.

Блажко выступил поручителем своей компании "Ривер тауэр" по пяти кредитам, полученным ею в 2014 году от "Российского капитала" и "Эллипс банка" (впоследствии присоединен к "Российскому капиталу") на строительство МФК "Звенигородский" в Москве. Задолженность заемщика по этим кредитам, как следует из материалов дела о банкротстве "Ривер тауэр", составляет около 2,3 миллиарда рублей. Представитель Блажко при рассмотрении первого дела о банкротстве заявил в суде, что по закону банк может требовать банкротства гражданина либо на основании вступившего в силу решения суда о взыскании задолженности, либо ввиду несоблюдения обязательств по кредитному договору, а на договор поручительства такое право не распространяется.

Блажко, владелец компании "Горн девелопмент", известен как основатель крупной девелоперской компании "Донстрой", из капитала которой он вышел после кризиса 2008 года. Другая компания Блажко — "Нордстар Девелопмент" - признана банкротом летом 2017 года.

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