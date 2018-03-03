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ЦБ РФ: Хакеры так и не научились выводить деньги с бирж и счетов страховых компаний


МОСКВА, 3 мар - ПРАЙМ. Мошенники пока не смогли найти быстрого способа вывода денег с бирж и счетов страховых компаний, поэтому пока оставили эти сферы в покое, сообщил замначальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев.

"В любой технологии кто-то что-то находит. Для злоумышленника важно две составляющие – дешевая атака и быстрый вывод денег в как можно большем объеме. Пока эти составляющие для новой технологии не будут определены, то можно говорить, что она безопасна", - сказал он в интервью РИА Новости.

"Мы в свое время видели, что злоумышленники тестируют разные подходы как в биржевой торговле, так и в страховании. Счастье этих направлений, что мошенники так и не смогли найти быстрого способа вывода денег. Злоумышленники, специализировавшиеся на страховых компаниях, просто переключились на фиктивные сайты ОСАГО, с которыми мы успешно боремся. А биржевую историю они пока оставили в покое", - добавил Сычев.

В то же время для россиян остается актуальной угроза со стороны мошенников, использующих социальную инженерию (игру на человеческих слабостях). "Социальная инженерия – это бич. Одна из причин, почему мы вводим новые виды статистических показателей – нам нужно на конкретных примерах правоохранительным органам объяснить, что это проблема, которой надо заниматься системно, а не точечно или вообще не заниматься в принципе. Это очень важно", - считает замначальника управления ЦБ.

Сычев в декабре прошлого года сообщил, что Банк России ожидает, что в 2018 году произойдет всплеск активности мошенников, использующих социальную инженерию для хищения средств и незаконного получения личных данных россиян. А в середине февраля он отметил, что регулятор видит смещение интересов злоумышленников с атак на сами банки в сторону их клиентов - физических и юридических лиц.

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