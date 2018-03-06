Инвесторы в ДФО, реализующие приоритетные проекты, смогут получить кредит под 1%

ВЛАДИВОСТОК, 6 мар /ПРАЙМ/. Инвесторы в ДФО, реализующие проекты в приоритетных отраслях, смогут получать кредит под 1% годовых, сообщил глава Минвостокразвития РФ Александр Галушка в ходе коллегии ведомства во Владивостоке.

"Подготовлен проект постановления, в соответствии с которым инвесторы ДФО, которые реализуют проекты в приоритетных отраслях, смогут получить инвесткредит в рублях стоимостью 1% годовых, а банкам, предоставляющим такой кредит, необходимы федеральные субсидии... Наша задача, чтобы в этом году это заработало", - сказал Галушка.