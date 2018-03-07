FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Рубль во вторник снизился к доллару и евро на фоне роста геополитических рисков


МОСКВА, 7 мар /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль снизился к доллару и евро во вторник на фоне приостановки роста рынка нефти в районе уровня в 65,5 доллара за баррель. Аналитики отмечают, что на курс рубля влияет также усиление геополитических рисков.

Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию вырос на 25 копеек — до 56,67 рубля, курс евро - на 69 копеек, до 70,3 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ СДАЕТ ПОЗИЦИИ

Курс рубля к доллару и евро снизился во вторник на фоне роста геополитических рисков и стабилизации рынка нефти около отметки 65,5 доллара за баррель сорта Brent.

Так, мировые цены на нефть во вторник вечером не демонстрировали единой динамики на фоне ряда факторов. В частности, игроки рынка оценивают новости о готовности Северной Кореи вести диалог в США по вопросам денуклеаризации. Кроме того, анализируются итоги встречи высокопоставленных представителей ОПЕК с американскими производителями сланцевой нефти в ходе конференции CERAWeek в Хьюстоне.

В то же время геополитические риски для рубля выросли на фоне заявлений директора нацразведки США Дэниела Коутса, что новые санкции США по РФ могут последовать в течение недели, говорят эксперты.

Перед длинными выходными в России многие игроки внутреннего валютного рынка решили прикупить основных резервных валют для снижения рисков, что надавило на рубль, полагают трейдеры.

В итоге курс доллара и евро вырос против рубля на 0,4-1%, укрепление европейской валюты на форекс помогло ей вырасти против рубля больше, чем доллар.

Рублевая цена черного золота осталась немного выше 3,7 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Промежуточное сопротивление росту доллара находится около отметки 56,85 рубля, ключевое – на уровне 57,25 рубля, оценила Анна Бодрова из компании "Альпари".

"При закреплении выше последнего рубежа возможен более устойчивый рост валюты США. На самом деле доллару по силам пройти этот путь за одну сессию, но рынок остается нерешительным", - добавила она.

Долларовые "медведи" пока смогли удержать пару USD/RUB ниже 57, что позволяет им создать плацдарм, который уже на следующей неделе может быть использован для возобновления снижения пары, считает Богдан Зварич из ИК "Фридом Финанс".

"При этом со следующего понедельника давление на доллар будет оказывать начало подготовки экспортеров к налоговому периоду, что увеличит предложение валюты на рынке", - добавил он.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ