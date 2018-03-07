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ЦБ РФ выдал "МСП Банку" универсальную лицензию на операции с рублями и иностранной валютой


МОСКВА, 7 мар /ПРАЙМ/. Банк России 7 марта выдал "МСП Банку" универсальную лицензию на банковские операции со средствами в рублях и иностранной валюте, сообщает регулятор в среду.

"Банком России 7 марта 2018 года выдана универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов Акционерному обществу "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" АО "МСП Банк", который обратился за получением такой лицензии впервые. В соответствии с действующим законодательством АО "МСП Банк" становится участником системы страхования вкладов", — говорится в сообщении.

Российские банки с 2018 года начали разделяться на две категории по уровню капитала: кредитные организации с базовой лицензией (минимальный размер капитала 300 миллионов рублей) и универсальные (1 миллиард рублей). Переходный период будет завершен к 1 января 2019 года. Зампред ЦБ Василий Поздышев говорил в конце января, что о переходе на базовую лицензию ЦБ проинформировали 150 банков.

"МСП Банк" — крупный специализированный государственный банк, 100% акций которого принадлежат Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. По данным РИА Рейтинг, на 1 февраля банк занимал 66-е место в банковской системе РФ с активами в 108,9 миллиарда рублей.

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