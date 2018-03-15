Суд рассмотрит апелляцию банка "Югра" на решение о законности отзыва лицензии

МОСКВА, 15 мар /ПРАЙМ/. Девятый арбитражный апелляционный суд в четверг продолжит после перерыва рассмотрение апелляционной жалобы банка "Югра", входившего в топ-30 российских банков, на решение нижестоящего суда, который признал законным приказ ЦБ об отзыве у кредитной организации лицензии.

На заседании 6 марта председательствующий судья Дмитрий Вигдорчик сообщил, что в суд поступили апелляционные жалобы от лиц, не участвовавших в деле, содержание которых суду не известно. Для выяснения вопроса с этими жалобами тогда был объявлен перерыв в заседании. Как следует из карточки дела, жалобы поданы тремя гражданами по фамилии Перов, а также компаниями ООО "Русгеосервис" и ООО "ВНИИЭТО". Представитель ЦБ в суде пояснил, что указанные юрлица являлись заемщиками банка.

Арбитражный суд Москвы 18 декабря 2017 года отклонил заявление "Югры" в лице бывших топ-менеджеров и собственников банка, просивших признать недействительным приказ Центробанка от 28 июля об отзыве лицензии, а также восстановить лицензию.

Представитель ЦБ РФ в суде первой инстанции сообщил, что отзыв произошел по двум группам оснований. Во-первых, ввиду неоднократного нарушения "Югрой" законов и нормативных актов ЦБ и, как следствие, неоднократного применения к банку мер надзорного реагирования. Вторым основанием стало снижение собственного капитала банка ниже минимального значения и нарушение норматива достаточности собственных средств ниже 2%. По словам представителя ЦБ, на 22 июля собственный капитал банка составлял минус 7 миллиардов рублей.

Представитель банка "Югра", основываясь на протоколе комитета банковского надзора, который 7 июля принял решение отказаться от применения к "Югре" мер в виде отзыва лицензии, заявил об отсутствии оснований для отзыва, а также о процессуальных нарушениях со стороны регулятора. "Югра" даже заявила ходатайство о фальсификации представленной АСВ и ЦБ бухотчетности по состоянию на 22 июля, поскольку по состоянию на 7 июля собственный капитал банка оценивался в 33 миллиарда рублей. Суд ходатайство о фальсификации доказательств отклонил.

Арбитраж Москвы указал в решении, что, "учитывая характер правонарушений, систематическое выставление требований о доначислении, доформировании резервов … применение санкций … суд приходит к выводу, что приведенных ответчиком нарушений … более чем достаточно для применения меры в виде отзыва лицензии". Суд также отметил, что протокол комитета банковского надзора предназначен для служебного пользования, а "оспариваемый приказ об отзыве лицензии является решением, отменяющим предыдущие решения".

ЦБ отозвал лицензию у "Югры" с 28 июля 2017 года. АСВ оценивало общий объем выплат страхового возмещения вкладчикам "Югры" в 169,2 миллиарда рублей. ЦБ ранее сообщил, что разница между обязательствами и активами банка "Югра" по состоянию на 8 сентября составила 86,1 миллиарда рублей. В то же время представители бывших собственников "Югры" ранее заявляли, что отсутствовало снижение всех нормативов достаточности собственных средств и размера капитала банка ниже минимального значения, то есть ниже 30 миллиардов рублей. Основным владельцем "Югры" является бизнесмен Алексей Хотин, который контролирует 52,5% капитала кредитной организации.