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Смартфон в платежах смогут заменить только вживленные чипы - "Яндекс.Деньги"


МОСКВА, 17 мар /ПРАЙМ/. Смартфон будет универсальным средством платежа, пока не появятся вживляемые в тело чипы, считает генеральный директор сервиса онлайн-платежей "Яндекс YNDX.Деньги" Иван Глазачев.

"Если пофантазировать, то альтернативой смартфону могла бы стать лишь технология, избавляющая нас от необходимости пользоваться чем-либо вообще для передачи информации и оплаты, - условный чип, вживляемый в организм человека", - сказал Глазачев в интервью РИА Новости.

"Но пока его нет, смартфон универсален, а потому ближайшее будущее за ним", - добавил гендиректор сервиса онлайн-платежей.

Он пояснил, что несмотря на опыты с другими платежными носителями, такими как кольца или браслеты, смартфон как способ оплаты более популярен, так как позволяет платить и онлайн, и офлайн, то есть бесконтактно.

Гендиректор "Яндекс.Денег" отметил также, что именно со смартфонами связывают рост проникновения интернета на глобальном уровне. В прошлом году в России опыт мобильной оплаты был у 68% пользователей интернета.

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