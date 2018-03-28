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Сбербанк намерен по программе господдержки профинансировать закупки техники на 5 млрд руб


МОСКВА, 28 мар /ПРАЙМ/. Сбербанк SBER планирует в рамках программы господдержки профинансировать бизнесу закупки техники на 5 миллиардов рублей, сообщает Минпромторг РФ.

Отмечается, что новая мера поддержки позволит возмещать отечественным банкам процент предоставленной конечному потребителю скидки на уплату процентов по кредитам, предполагающим ставку порядка 5% годовых. Действие программы распространяются только на кредиты, выданные в рублях в период с 1 января по 1 декабря 2018 года на срок не более 5 лет.

"Минпромторг … и Сбербанк … заключили первое соглашение на предоставление субсидии на возмещение выпадающих доходов по кредитам в рамках новой меры поддержки отраслей сельскохозяйственного, строительно-дорожного машиностроения и машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности", - говорится в сообщении.

"В рамках данной программы банк планирует профинансировать приобретение техники на сумму более 5 миллиардов рублей", – цитируется в релизе вице-президент Сбербанка Андрей Шаров. Для участия в программе потребителю необходимо обратиться в банк, у которого заключено соглашение с Минпромторгом, и оформить льготный кредит на покупку техники.

Отмечается, что такой инструмент поддержки позволит снизить уровень финансовой нагрузки на небольшие фермерские хозяйства, малые предприятия в сфере производства продуктов питания. Также это будет способствовать дополнительной загрузке мощностей предприятий и сохранению рабочих мест, сообщается в пресс-релизе.

Всего на 2018 год на реализацию этого механизма в федеральном бюджете предусмотрены средства в размере 2 миллиардов рублей. В рамках программы планируется реализовать 4 тысячи единиц техники, передает пресс-служба слова замминистра промышленности и торговли Александра Морозова.

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