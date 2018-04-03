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Кабмин РФ установил доптребования к банкам для принятия их гарантий при выплате налогов


МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. Правительство России будет требовать от банков указывать их место в национальном кредитном рейтинге для принятия их банковских гарантий в целях налогообложения, соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета во вторник.

"Установлено дополнительное требование, предъявляемое к банкам, для принятия их банковских гарантий налоговыми органами в целях обеспечения уплаты налогов – наличие кредитного рейтинга, присвоенного банку по национальной рейтинговой шкале кредитным рейтинговым агентством", - говорится в документе.

Перечень банков, отвечающих требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, ведётся Минфином России и публикуется на официальном сайте ведомства. Использование таких кредитных рейтингов банков является ключевым фактором оценки кредитоспособности кредитных организаций.

"В соответствии с методологией присвоения уровни кредитных рейтингов "А" и "ruА" оцениваются в качестве умеренных уровней с некоторой чувствительностью к воздействию неблагоприятных перемен в социально-экономических процессах Российской Федерации, уровни кредитных рейтингов "ВВВ-" и "ruВВВ-" оцениваются в качестве уровней с низкой вероятностью дефолта организаций" - следует из пояснительной записки к документу.

Постановление приведёт к положительным результатам для участников экономической деятельности с точки зрения стабильности рынка банковских гарантий, а также расширения использования банковских гарантий крупнейших российских банков как надёжного обеспечительного инструмента, говорится в пояснительной записке.

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