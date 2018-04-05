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В московском метрополитене появятся новые банкоматы ВТБ


МОСКВА, 5 апр /ПРАЙМ/. Банк ВТБ VTBR выиграл аукцион на установку 107 банкоматов в московском метро, сообщил РИА Новости заммэра Москвы, глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

Новые банкоматы будут установлены на станциях до конца июня.

"ВТБ выиграл аукцион на установку 107 банкоматов в московском метрополитене. Заявки на участие подали два банка – Сбербанк SBER и ВТБ. В результате предложений от участников итоговая ставка за один банкомат возросла в пять раз с 40 до 200 тысяч рублей. Это говорит о высокой востребованности услуги среди участников", - сказал заммэра.

Через банкоматы можно будет также пополнять электронный кошелек карты "Тройка" без комиссии. Увеличение числа банкоматов и расширение каналов пополнения карты "Тройка" позволит повысить уровень комфорта пассажиров и увеличит внебилетные доходы метро.

После установки новых устройств общее количество банкоматов в метро превысит 300 штук.

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