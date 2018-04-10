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Объем операций по банковским картам в России вырос вдвое за пять лет


Компании / Потребительский рынок
  • #Пластиковая карта
    © fotolia.com, svort

МОСКВА, 10 апр - ПРАЙМ. Объем операций по банковским картам в России вырос вдвое за последние пять лет, сообщает газета "Известия".

"С 2012 года объем операций россиян по платежным картам вырос вдвое — до 41,84 триллиона рублей. Их количество за этот период увеличилось в 3,5 раза — до 20,4 миллиарда", - сообщает издание со ссылкой на данные Банка России.

Отмечается, что вместе с этим россияне стали реже пользоваться банкоматами, чтобы снимать наличные. По данным издания, сейчас безналичные платежи в рознице занимают 38% всего оборота, но в ближайшие годы их доля может превысить 50%.

"В 2012 году количество операций по снятию наличных и по использованию карты в торговых сетях было почти равным. К 2015 году соотношение было 30/70, к 2017 году безналичная оплата уже занимала 84% всех операций с банковскими картами", - говорится в материале газеты.

По данным ЦБ, сообщают "Известия", всего в России выпущено 268,5 миллиона платежных карт, из них активно используется 157,6 миллиона. Средняя сумма при снятии наличных в банкоматах с 2012 года выросла с 6,3 тысячи рублей до 8,2 тысячи рублей, в то время как средний чек при оплате товаров и услуг снизился с 1,1 тысячи до 855 рублей, что демонстрирует, что карты стали использовать для мелких трат каждый день. Кроме того, принимать карты стали не только крупные торговые сети, но и небольшие магазины и индивидуальные предприниматели.

Добавляется, что вопросу увеличения доли безналичных платежей в России уделяется особое внимание — с 2013 года в правительстве обсуждается идея ограничить платежи наличными сначала суммой 600 тысяч рублей, а затем 300 тысяч рублей. К инициативе возвращались в 2015 и 2017 годах. Она рассматривалась как способ борьбы с теневой экономикой, но пока не внедрена. Одним из препятствий может стать отсутствие возможностей производить безналичные платежи в отдаленных районах страны.

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