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Перечень направлений льготного кредитования в АПК расширят с 21 апреля - Ткачев


МОСКВА, 18 апр /ПРАЙМ/. Перечень направлений льготного кредитования в АПК будет расширен с 21 апреля, сообщает Минсельхоз РФ со ссылкой на министра сельского хозяйства Александра Ткачева.

"С 21 апреля 2018 года вступают в силу поправки в приказ Минсельхоза России, которыми расширен перечень направлений льготного кредитования", - передает пресс-служба слова Ткачева, сказанные во время выступления на совещании ведомства.

По словам министра, после вступления поправок сельхозпроизводители смогут получать кредиты на закупку зерна, выращенного в Сибири и на Урале. Кроме того, дополнен список техники с учетом всех предложений регионов, союзов и производителей.

В льготный механизм также включены кредиты на развитие аквакультуры, строительство, реконструкцию и модернизацию предприятий мукомольной, хлебопекарной, кондитерской промышленности, птицеводческих комплексов и виноделов, а также мощностей для хранения зерновых и масличных культур. При этом продлена на год возможность получения льготных инвесткредитов для свиноводческих комплексов.

Вместе с тем глава Минсельхоза отметил важность своевременного доведения средств господдержки до сельхозпроизводителей. Так, в сообщении отмечается, что по состоянию на 12 апреля Минсельхоз направил в регионы 114 миллиардов рублей, из которых регионы довели до сельхозпроизводителей 21 миллиард рублей, в том числе на оказание несвязанной поддержки сельхозпроизводителям перечислено 9 миллиардов, или 82% средств, что на 2 миллиарда больше, чем годом ранее.

В рамках совещания также обсуждались меры регулирования рынка молока, ход проведения весенних полевых работ, вопросы развития рыбохозяйственного комплекса, возможного увеличения ставок ввозных таможенных пошлин на машины и оборудование для пищевой промышленности и другие вопросы.

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