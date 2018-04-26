Кабмин РФ рассмотрит увеличение субсидий банкам на льготное кредитование субъектов МСП

МОСКВА, 26 апр /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит увеличение на 805,3 миллиона рублей субсидий российским банкам, кредитующим субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) по льготной ставке, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"На заседании планируется рассмотреть... вопросы... О выделении в 2018 году бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке", — говорится в сообщении.

В соответствии с законом "О федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов" на реализацию этой меры поддержки в 2018 году предусмотрено 635,5 миллиона рублей. Проектом распоряжения предусмотрено увеличение финансирования этой меры поддержки на 805,3 миллиона рублей.

В правительстве отмечают, что принятие проекта распоряжения, по расчетам Минэкономразвития РФ, позволит увеличить объем кредитования субъектов МСП на сумму не менее 63 миллиардов рублей.