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Бондарев: нужно сократить промежуток между отзывом лицензии у банка и возбуждением дела


МОСКВА, 27 апр /ПРАЙМ/. Сформированный Центробанком РФ режим информирования правоохранительных органах о сомнительных финансовых операциях банков дает преступникам возможность скрыться от следствия, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

"По мнению МВД России, отношения правоохранительных органов и органов государственного контроля в кредитно-финансовой сфере в целом зачастую не скоординированы. А сформированный Центральным банком РФ режим информирования органов внутренних дел о выявленных сомнительных финансовых операциях не отвечает требованиям оперативного реагирования на правонарушения в данной сфере", - сказал сенатор.

По его словам, за время между отзывом лицензии у банка и возбуждением уголовного дела правонарушители могу скрыться от следствия.

"Большой временной промежуток между отзывом лицензии и возбуждением уголовного дела дает преступникам возможность уничтожить следы своего деяния и скрыться от следствия", - добавил он.

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