Суд рассмотрит иск НПФ "Будущее" к банку "Траст" о выкупе акций "Открытия"

МОСКВА, 11 мая /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы в пятницу проведет основные слушания по иску негосударственного пенсионного фонда "Будущее" о взыскании с банка "Траст" около 12,6 миллиарда рублей убытков, связанных с обесцениванием принадлежащих истцу акций банка "Открытие".

Как ранее пояснил представитель НПФ "Будущее", владеющего 4,1% санируемого банка "ФК Открытие", с 17 по 30 августа доля банка "Траст" вместе с его аффилированными лицами в банке "ФК Открытие" превысила 75%, в связи с чем у "Траста" возникла обязанность направить обязательное предложение о выкупе акций "Открытия" миноритарным акционерам. Истец передал суду ответ из ЦБ, который, по словам представителя НПФ, подтвердил, что 28 августа у "Траста" возникла обязанность по направлению оферты.

По словам представителя "Будущего", в случае получения такого предложения НПФ мог бы получить за свой пакет акций более 12 миллиардов рублей или даже больше, если покупка акций у других акционеров производилась по цене выше рыночной. Как заявил представитель НПФ, после принятия решения о санации "Открытия" его капитал был установлен в размере 1 рубль, а пакет "Будущего" стал стоить соответственно 4 копейки. В своем иске НПФ требует взыскать с "Траста" свои убытки, причиненные ненаправлением оферты на выкуп акций "Открытия".

Ответчик заявил в суде, что "Траст" категорически не согласен с заявленными требованиями. По его словам, у суда есть основания для отказа в иске в связи с существенным изменением обстоятельств, а также исходя из судебной практики. Как пояснил представитель банка, суды в подобных спорах поддерживают иной механизм защиты прав миноритариев. В частности, по словам ответчика, акции преобладающего акционера, превышающие пороговое значение, не учитываются при голосовании, и только после направления оферты не согласные с ценой выкупа миноритарии могут требовать возмещения убытков или установления справедливой цены.

Представитель "Траста" также заявил, что у банка не возникло обязательства по направлению обязательного предложения, так как превышение порогового значения произошло в результате действий третьих лиц, а если даже считать, что обязательство возникло, подчеркнул ответчик, в настоящее время оно прекратилось в связи с санацией "Открытия".

Арбитраж Москвы в декабре 2017 года привлек к процессу в статусе третьих лиц Банк России и Агентство по страхованию вкладов, а также 13 компаний, входящих в группу банка "Траст". Истцами помимо НПФ "Будущее" выступают управляющие компании "ИДжи Кэпитал Партнерс" и "Север эссет менеджмент".

ЦБ РФ в августе 2017 года объявил о мерах по спасению банка "ФК Открытие". Это стало первой санацией с использованием нового механизма - Банк России, вложив средства Фонда консолидации банковского сектора, стал главным акционером "ФК Открытие".