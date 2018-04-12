Суд Казани отказал в аресте акций банка "Ак Барс" по делу Татфондбанка

КАЗАНЬ, 11 мая /ПРАЙМ/. Приволжский районный суд Казани в пятницу при повторном рассмотрении ходатайства следствия отказал в аресте акций банка "Ак Барс" на 9,8 миллиарда рублей, принадлежащих Государственному жилищному фонду при президенте Татарстана, по делу Татфондбанка, сообщили РИА Новости в Госжилфонде.

Приволжский районный суд 28 марта наложил арест на 20,4% акций банка "Ак Барс" стоимостью 9,8 миллиарда рублей, принадлежащих Госжилфонду, имущество которого было заложено в Татфондбанке. Однако Верховный суд Татарстана 27 апреля отменил постановление суда первой инстанции и направил дело на повторное рассмотрение в тот же суд.

"Сегодня Приволжский районный суд Казани при повторном рассмотрении материала отказал в удовлетворении ходатайства следователя следственного управления СК РФ по Татарстану о наложении ареста на принадлежащие Государственному жилищному фонду при президенте Татарстана земельные участки и акции "Ак Барс" банка", - сказал собеседник агентства.

Против бывшего председателя правления Татфондбанка Роберта Мусина в феврале 2017 года было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с кредитом ЦБ РФ в особо крупном размере. Позднее также были возбуждены дела по статьям о злоупотреблении полномочиями и легализации преступных доходов. В ходе расследования в одно производство были объединены 22 уголовных дела. Общий ущерб от действий Мусина, по данным следствия, превышает 50 миллиардов рублей.

В рамках расследования следственные органы принимают меры по поступлению в конкурсную массу средств, незаконно выведенных, по их мнению, из банка. В частности, следствие полагает, что Мусин и иные должностные лица, заранее осведомленные о неплатежеспособности Татфондбанка и возможном отзыве у него лицензии, приняли решение о незаконном выводе залогового имущества по кредитам Татфондбанка, выданным ряду организаций. В том числе в залоге находились принадлежащие Госжилфонду акции банка "Ак Барс".

ЦБ с 15 декабря 2016 года ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и временную администрацию в лице АСВ, а 3 марта 2017 года отозвал у банка лицензию. По состоянию на июль 2017 года временная администрация оценивала активы банка в 71,4 миллиарда рублей, а обязательства - в 189,7 миллиарда рублей. Таким образом, "дыра" в капитале банка составила 118,3 миллиарда рублей. Арбитражный суд Татарстана в апреле 2017 года признал кредитную организацию банкротом.

Банк "Ак Барс", учрежденный правительством Татарстана в 1993 году, является крупнейшим в республике и входит в 20 крупнейших банков России. В числе основных акционеров банка - Государственный жилищный фонд при президенте Татарстана (20,41% акций), Минземимущество Татарстана (19,79%), госхолдинг "Связьинвестнефтехим" (13,61%), ПАО "Татнефть" TATN(10,41%).