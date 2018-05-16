Санкции США приостановили снижение ипотечной ставки в РФ в I квартале - исследование

МОСКВА, 16 мая /ПРАЙМ/. Снижение ипотечных ставок, наблюдавшееся в РФ в последние два года, в первом квартале текущего года приостановилось, во многом из-за ожидания новых санкций США и реакции Банка России, следует из исследования бюро кредитных историй "Эквифакс".

США в начале апреля ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попали ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании. Это решение американских властей вызвало резкое падение курса рубля. Первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева тогда отмечала, что рост волатильности на российских рынках не создал рисков для стабильности финансовой системы и финансовых рынков.

"Необходимо отметить абсолютно новый тренд в развитии ипотечного кредитования – отмечавшееся на протяжении двух лет снижение процентных ставок в первом квартале 2018 года приостановилось. Так, по итогам прошедшего квартала полная стоимость кредита (ПСК) снизилась на 0,3 процентного пункта по сравнению с четвертым кварталом 2017 года и была стабильна весь период без какого-либо выраженного тренда. Тогда как на протяжении предыдущих периодов отмечался ярко выраженный тренд на снижение ПСК внутри кварталов", - сказано в исследовании, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Аналитики отмечают, что такая тенденция сложилась в результате ожидания рынком санкций США. "В первом квартале банки уже ожидали того, что вследствие давления внешних санкций будет приостановлено дальнейшее снижение ключевой ставки, на которую ориентируются банки. Вследствие этого банки не стали дальше снижать ставки по ипотеке вслед за двумя шагами по снижению ключевой ставки", - поясняют авторы исследования.

По данным "Эквифакса", ипотека по-прежнему остается наименее рисковым продуктом для банковского сектора благодаря тщательной проверке заявителей, наличию имущественного обеспечения и личной мотивации заемщиков. Отмечается, что риск первого года по ипотечным кредитам, выданным в 2016-2017 годах, в настоящее время находится в районе 0,65%.

В новых майских указах президента РФ Владимира Путина говорится о необходимости к 2024 году обеспечить в России ипотеку под 8% для семей со средним достатком. По данным ЦБ, средняя рублевая ипотечная ставка в РФ в марте достигла минимума - 9,64% годовых. Совокупная сумма задолженности по ипотечным жилищным кредитам по состоянию на 1 апреля достигла 5,4 триллиона рублей, увеличившись за год на 19,2%.