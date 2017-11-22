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ФАС разрешила бизнесмену Таврину купить ТВ-активы Усманова в РФ


МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала сделку по покупке бизнесменом и экс-главой "Мегафона" MFON Иваном Тавриным телевизионных активов бизнесмена Алишера Усманова, компании "ЮТВ Холдинг", следует из слов представителя пресс-службы ФАС.

Таврин 13 декабря сообщил РИА новости, что консолидирует 100% "ЮТВ Холдинга", сделка будет закрыта в ближайшее время.

В "ЮТВ Холдинг" входят три эфирных федеральных телеканала — "Ю", "Муз-ТВ" и детский канал Disney.

"ФАС России 20 декабря приняла решение о согласовании ходатайства, поступившего от "ЮТВ Группа", - заявил представитель службы РИА Новости.

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