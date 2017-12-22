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Кабмин выдвинул экс-губернатора Самарской области в совет директоров "Росагролизинга"


МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. Правительство РФ выдвинуло кандидатов в совет директоров "Росагролизинга", в числе новых кандидатов - губернатор Самарской области Николай Меркушкин, следует из распоряжения, опубликованного на сайте кабинета министров.

В совет также выдвинуты ранее не входившие в него генеральный директор ООО "Город Впечатлений" Мария Короткова, директор департамента Минэкономразвития РФ Александр Масленников, а также первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов.

Из действующих членов совета в список кандидатов вошли член клуба независимых директоров "Сколково" Андрей Грунин, председатель совета саморегулируемой организации аудиторов "Аудиторская палата России" Владимир Гусаков, а также ректор Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского Валентина Иванова.

"Росагролизинг" был создан в 2001 году для технической и технологической модернизации отечественного АПК. Государству принадлежит 99,99% акций компании.

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