СПРАВКА - Газета "Гудок"

МОСКВА, 23 дек /ПРАЙМ/. Сто лет назад основана газета "Гудок".

Ниже приводится справочная информация.

"Гудок" — российская общефедеральная газета железнодорожников, издается с 23 декабря (10 декабря по старому стилю) 1917 года.

Первыми ее читателями стали делегаты всероссийского съезда мастеровых и рабочих железных дорог в Петрограде (ныне Санкт-Петербург).

Газета стала своего рода зеркалом, в котором отражалось и отражается то, чем живет сеть железных дорог.

После революции и в годы Гражданской войны главной темой была борьба с разрухой и хаосом на железнодорожном транспорте. Позже – индустриализация страны, обеспечение доставки грузов на крупнейшие стройки, трудовые почины, целью которых было эффективное использование техники.

В годы Великой Отечественной войны постоянной стала рубрика "Все для фронта", в которой рассказывалось о подвигах локомотивных бригад и работниках прифронтовых станций. Многие "гудковцы" ушли на фронт.

Помимо самой газеты издавались приложения: "Смехач" (1924-1928), иллюстрированный ежемесячник "30 дней" (1925-1941), а также "Красный журнал" (1924-1925). Материалы этих изданий отражали дух того времени: от остросатирических фельетонов до частушек.

С газетой сотрудничали многие известные писатели и поэты: Михаил Булгаков, Арсений Тарковский, Валентин Катаев, Юрий Олеша, Илья Ильф, Евгений Петров, Константин Паустовский, Максим Горький, Владимир Маяковский, Демьян Бедный, Эдуард Багрицкий, Самуил Маршак, Всеволод Иванов, Мариэтта Шагинян и другие.

Со временем отраслевая газета "Гудок" превратилась в общероссийское общественно-политическое издание.

В 1958 году в связи с выходом 10-тысячного номера газета была награждена орденом Трудового Красного Знамени. В правительственном постановлении была отмечена важная организаторская и пропагандистская роль "Гудка" в успешной работе отрасли.

В настоящее время газета является крупнейшим железнодорожным корпоративным изданием в России. С 2007 года газета "Гудок" принадлежит ОАО "Российские железные дороги".

Кроме основного издания редакция "Гудка" выпускает также журнал "Пульт управления" (для менеджмента) и газету "Гудок-1520" (для стран СНГ).

Читателями газеты являются железнодорожники, специалисты регулирующих ведомств, промышленных и транспортных предприятий, консалтинговых компаний, пассажиры железнодорожного транспорта.

Приоритетными направлениями в тематике газеты являются: реформирование железнодорожного транспорта, создание эффективной модели рынка железнодорожных услуг и сопутствующих видов деятельности; формирование конкурентных рынков в сфере перевозок, ремонта, транспортного строительства; развитие саморегулирования в транспортном бизнесе; международная деятельность российских транспортных компаний; безопасность, инновации, экология, бережливое производство и другие актуальные темы.

С 2013 года газета выходит четыре раза в неделю, с понедельника по четверг. Еженедельно выходит объединенный пятничный выпуск, включающий газету "Гудок" на пятницу и региональную газету.

В настоящее время газета выпускается как в печатном, так и в электронном виде на портале Gudok.ru. Тираж газеты – 114 тысяч экземпляров. Главным редактором издания является Алексей Харнас.