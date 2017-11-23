Москва и Нью-Дели создадут комфортные условия для малого и среднего бизнеса

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 дек - ПРАЙМ. Москва и Нью-Дели намерены в 2018 году создать максимально комфортные условия с целью стимулирования развития малого и среднего бизнеса двух стран, заявил в субботу министр правительства Москвы - глава департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергей Черемин.

По словам Черемина, который 23 декабря примет участие в заседании российско-индийской межправительственной комиссии, уровень политических связей России и Индии сегодня крайне высок, и взаимодействие между крупнейшими предприятиями наших стран "у всех на слуху".

"Это успехи "Роснефти" ROSN, объекты "Росатома", совместные предприятия с участием "Сибура". Но у нас не так много случаев, когда средние и малые компании продвигаются на рынке наших стран. Поэтому мы договорились с нашими партнерами - и с агентствами, и с Конфедерацией индийских промышленников, - что в следующем году сделаем акцент на создание максимально комфортных условий для поддержки малого и среднего бизнеса", - сказал Черемин журналистам, комментируя итоги прошедшего в пятницу форума "Российско-индийский бизнес-диалог".

Он отметил, что подписанный в пятницу меморандум о взаимопонимании между Деловым советом по сотрудничеству с Индией и Советом по торговому развитию Индии служит именно этой цели. По словам Черемина, документ предусматривает, в частности, что Москва и Нью-Дели будут оказывать всевозможное информационное и организационное содействие малым и средним предприятиям двух стран.

"В случае если появится взаимный интерес, у нас уже есть договоренности с российскими банками, фондами, с российским экспортным центром - о том, что они будут поддерживать совместные проекты", - сообщил министр.

При этом он с сожалением констатировал, что сегодня банковские процедуры очень сложны, а ставки кредитования зачастую отпугивают не только малый и средний бизнес, но и крупные компании.

"Поэтому взаимодействие с агентствами призвано мотивировать к локализации производства, к участию в крупных программах, таких как Make In India. Это и наши крупные программы, особенно в области цифровой экономики, развития фармакологических предприятий. Подписывая такое соглашение, мы хотели бы упростить и гармонизировать связи между компаниями", - подчеркнул Черемин.

ВСЕ ДЕЛО В ПСИХОЛОГИИ

По словам чиновника, причина, по которой экономическое взаимодействие двух стран сегодня отстает от политического, "носит, скорее, психологический характер".

"Сегодня условия ведения бизнеса в России очень привлекательны… У нас созданы очень комфортные условия в свободных экономических зонах. Правительство продолжает предпринимать различные стимулирующие меры для приоритетных отраслей промышленности. К сожалению, мы не видим больших инвестиций, за исключением подконтрольных государству компаний, там, где опять же риски достаточно контролируемые", - рассказал он.

Министр заявил, что, несмотря на высочайший уровень политических отношений, сотрудничество РФ и Индии на сегодняшний день реализовано в основном в сферах энергетики, космоса и обороны.

"Цифры нашего торгового сотрудничества, к сожалению, не очень оптимистичны. Часто на бытовом уровне мы слышим, что инвестиции за рубеж не поощряются. Реальность совершенно иная: индийские компании очень активно инвестируют и в Европейском союзе, и в США, и в Великобритании. Однако уровень инвестиций в РФ, я считаю, совершенно не соответствует уровню наших отношений", - констатировал Черемин.

По этой причине, пояснил собеседник, одной из целей участия индийских предпринимателей в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме и других мероприятиях экономической направленности является "обсуждение стимулирующих мер, позволяющих немного ближе подойти к декларированным цифрам по взаимным инвестициям".

"Мы планируем к 2035 году довести их до 50 миллиардов долларов, а торговый оборот к 2025 году - до 30 миллиардов долларов. В условиях роста индийской экономики на 7-8% в год этого не очень сложно достичь. То, что российская экономика выходит из стагнации, позволяет надеяться на стабильный рост экономических связей между нашими странами", - заключил Черемин.

Согласно данным Минпромторга РФ, товарооборот России и Индии за первые восемь месяцев 2017 года вырос на 31,8% в годовом выражении - до 6 миллиардов долларов. При этом отмечалось, что две страны расширяют сотрудничество в области фармацевтической, медицинской, алюминиевой промышленности, а также в строительстве железных дорог.