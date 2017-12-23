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Черемин: Санкции США многократно тормозили выгодные контракты РФ и Индии


 

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 дек - ПРАЙМ. Санкционная политика США и враждебное отношение американских банков к транзакциям РФ и Индии неоднократно тормозили реализацию выгодных коммерческих контрактов, подписанных двумя странами, заявил в субботу министр правительства Москвы - глава департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергей Черемин.

"Санкционная политика США и реально враждебное отношение американских банков к транзакциям РФ и Индии часто тормозили очень выгодные коммерческие контракты и инвестиционные инициативы", - сказал Черемин журналистам, комментируя итоги прошедшего в пятницу в Нью-Дели форума "Российско-индийский бизнес-диалог".

В свете этого он выразил удовлетворение, что все больше предприятий малого и среднего бизнеса сегодня переходят на взаиморасчеты в национальных валютах. "Я считаю, за этим огромное будущее, потому что в периоды серьезной волатильности наших валют в прошлом году, когда на мировой арене просто шли валютные войны, компании теряли до 15% своей выручки только на транзакционных издержка", - сообщил собеседник.

Поэтому, резюмировал Черемин, "чем быстрее мы простимулируем наши компании, в том числе крупные, на расчеты в национальных валютах, тем больший стимул это даст для развития нашего торгового сотрудничества (с Индией)" .

Согласно данным Минпромторга РФ, товарооборот России и Индии за первые восемь месяцев 2017 года вырос на на 31,8% в годовом выражении - до 6 миллиардов долларов. При этом отмечалось, что две страны расширяют сотрудничество в области фармацевтической, медицинской, алюминиевой промышленности, а также в строительстве железных дорог.

 

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