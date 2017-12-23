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Козак: Все вопросы с ж/д подходам к мосту в Крым будут решены до конца января


МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Все вопросы с железнодорожными подходами к мосту в Крым будут решены до конца января, заявил РИА Новости в субботу вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Там обнаружилось некачественные геологические изыскания, которые делал проектировщик. Там идет проверка. Все необходимые задачи я поставил. Срок - до конца января должны по устранению", - сказал собеседник агентства.

Минтранс России в пятницу сообщил, что технические решения проекта железнодорожных подходов к мосту через Керченский пролив со стороны Крыма будут уточнены для обеспечения должного уровня его исполнения.

Проект железной дороги к мосту через Керченский пролив со стороны Крыма предусматривает сооружение двухпутной линии протяженностью 18,2 километра, новой станции Керчь Южная и реконструкцию станции Багерово с устройством объектов железнодорожной инфраструктуры. Кроме того, предстоит возвести несколько путепроводов и проложить тоннель. Срок реализации – декабрь 2019 года, одновременно с завершением строительства железнодорожной части моста. Правительство РФ назначило компанию "Стройгазмонтаж", строящую мост в Крым, подрядчиком по созданию железнодорожных подходов к нему со стороны полуострова за 16,95 миллиарда рублей. 

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