Путин: Многое в налоговой системе России надо перестроить

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Многое в налоговой системе России надо перестроить, заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на съезде партии "Единая Россия".

"Нужно отбросить все, что мешает обновлению России. У нас много всего накопилось: кто мешает ее снова сделать молодой и перспективной, и устремленной вперед. Это все должно быть вычленено и отброшено в сторону", - сказал Путин.

Он подчеркнул, что необходимо создавать такие инструменты, которые позволяли бы двигаться вперед.

"Все знают, чтобы решить те задачи, о которых мы сейчас говорим, нужны источники финансирования. Где их взять? Они есть или нет? Они есть. Но для этого нам нужно перестроить многое в налоговой системе", - добавил президент.