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Новый терминал аэропорта Саранска заработает в тестовом режиме 28 декабря


МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Новый терминал аэропорта Саранска начнет работу в тестовом режиме 28 декабря, сообщил РИА Новости в кулуарах съезда ЕР глава региона Владимир Волков.

"Двадцать восьмого декабря в новом аэропорту и новом терминале будут приняты первые пассажиры. Это нерегулярные рейсы, это только пока рейсы, которые будут испытывать. Но они уже готовы к приему пассажиров", - сказал Волков.

Он уточнил, что все объекты к чемпионату мира-2018 строятся по плану, строительство будет завершено в срок.

В ноябре Волков сообщал, что открытие аэропорта Саранска после реконструкции в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу состоится в феврале 2018 года.

Строительство нового терминала в аэропорту Саранска запланировано в соответствии с постановлением правительства РФ, предусматривающим масштабную подготовку города к ЧМ-2018 и модернизацию муниципальной транспортной инфраструктуры, в том числе строительство и реконструкцию всей наземной инфраструктуры аэропорта.

Пропускная способность нового терминала составит 300 пассажиров в час с возможностью увеличения до 600 пассажиров на время чемпионата. После завершения реконструкции саранский аэропорт по уровню безопасности полетов будет соответствовать всем современным мировым стандартам и сможет принимать самолеты типа А320 и Boeing 737.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи примут Москва, Калининград, Санкт-Петербург, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

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