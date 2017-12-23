FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Парламент Италии принял проект бюджета после двух голосований о доверии правительству


Мировая экономика

РИМ, 23 дек /ПРАЙМ/, Александр Логунов. Верхняя палата итальянского парламента в субботу окончательно одобрила проект бюджета на 2018 год, открыв таким образом путь к намеченным на весну общенациональным выборам.

Законопроект предусматривает меры бюджетной экономии общим объемом 20 миллиардов евро, которые должны привести к росту ВВП страны на 0,3%. Бюджет был одобрен 140 голосами за, против проголосовало 97 сенаторов. Голосованию в Сенате предшествовало одобрение проекта закона о бюджете в нижней палате депутатов. В обоих случаях голосование было увязано с постановкой вопроса о доверии нынешнему правительству, который оно поставило, чтобы избежать внесения изменений и дальнейшего затягивания обсуждения.

Проект бюджета вступит в силу после официальной публикации. Он вводит специальный "интернет-налог" в размере 3%, который коснётся определенных транзакций за исключением интернет-торговли и начнёт действовать с 2019 года. Кроме того, новый бюджет предусматривает изменение порядка выплаты пенсий, сокращения выплаты пособий на новорожденного ребёнка и, прежде всего, замораживание предусмотренного ранее на 2018 год повышения налогов.

Бюджетный "маневр", который по выражению премьера Паоло Джентилони даст "толчок росту" экономики страны, может стать последним законопроектом, принятым нынешним созывом Палаты депутатов и Сената. Согласно гипотезе, обнародованной ранее влиятельной газетой Corriere della sera, президент Италии Серджо Маттарелла может распустить обе палаты национального парламента сразу после рождественских праздников — 27 декабря. В таком случае, по мнению газеты, всеобщие выборы могли бы быть назначены на 4 марта 2018 года.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ