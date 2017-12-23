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Самолет "ЮТэйр" вернулся во Внуково из-за сбоя в работе индикатора топлива


ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 дек /ПРАЙМ/. Самолет авиакомпании "ЮТэйр", направлявшийся из Москвы в Махачкалу, вернулся в аэропорт Внуково из-за некорректного отображения индикации топлива, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

"При выполнении рейса командир воздушного судна принял решение вернуться из-за некорректного отображения индикации топлива. При снижении индикация восстановилась. Посадка во Внуково прошла в штатном режиме. Ситуация полностью контролировалась экипажем", - сообщили в авиакомпании.

Там добавили, что пассажиров пересадят на резервный борт, который планирует направиться в пункт назначения в 20.00 по местному времени. На время ожидания вылета пассажирам предоставлены все услуги, предусмотренные Воздушным кодексом, отметили также в пресс-службе перевозчика.

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