Несколько авиарейсов задержаны в аэропорту Пулково в Петербурге из-за непогоды

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 дек /ПРАЙМ/. Несколько авиарейсов были задержаны в субботу вечером в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге из-за снегопада и ветра, сообщила РИА Новости представитель ООО "Воздушные ворота Северной столицы" (управляющая компания аэропорта Пулково).

"Из-за сложных метеоусловий – бокового ветра и сильного снега, около 8 часов вечера на запасные аэродромы были отравлены несколько самолетов, в результате было задержано несколько авиарейсов", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, в настоящее время ситуация нормализуется, аэропорт выходит на штатный режим работы.