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Калинин предупредил о возможном усилении в России борьбы с нелегальным бизнесом


СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек /ПРАЙМ/. Глава "Опоры России" Александр Калинин предупредил о возможном начале в стране системной борьбы с нелегальным бизнесом.

По его словам, в конце декабря в Кремле под председательством президента России Владимира Путина пройдет заседание Госсовета, которое будет посвящено инвестиционному климату и межбюджетным отношениям.

"Сегодня нелегальное предпринимательство серьезно искажает рынок и создает головную боль для легальных бизнесменов. В Крыму это, к примеру, нелегальные гостиницы или нелегальные точки продажи алкоголя. Поэтому на Госсовете будет рассматриваться вопрос, чтобы административная ответственность за нелегальное предпринимательство была усилена", – сказал Калинин на встрече с активом "Опоры России" в Симферополе. Его слова приводит пресс-служба крымского отделения организации.

Калинин призвал крымских бизнесменов, которые работают без какой-либо регистрации, позаботиться о правовом оформлении своих отношений с государственными структурами.

"Я бы сейчас порекомендовал тем, кто, никак не регистрируясь, занимается бизнесом в Крыму, перейти в правовое поле. Потому что, я так думаю, будут усилены штрафы и административный прессинг в отношении тех, кто ведет теневой бизнес", – подчеркнул Калинин.

В рамках визита в Крым глава "Опоры Росии" также намерен встретиться с главой республики Сергеем Аксеновым.

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