Врио главы Воронежской области назначен мэр Воронежа Гусев

МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. Президент Российской Федерации Владимир Путин назначил временно исполняющего обязанности главы Воронежской области мэра Воронежа Александра Гусева, пишет РИА новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Назначить Гусева Александра Викторовича временно исполняющим обязанности губернатора Воронежской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Воронежской области", - отмечается в указе главы государства.

Ранее президент принял отставку по собственному желанию губернатора Воронежской области Алексея Гордеева, после чего назначил его своим полномочным представителем в Центральном федеральном округе (ЦФО).