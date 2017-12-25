Ространснадзор проверит "Мострансавто" после ДТП с автобусом в Москве

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Ространснадзор проверит "Мострансавто", чей автобус съехал в подземный переход у станции метро Славянский бульвар в Москве, сообщает ведомство в понедельник.

Днем в понедельник автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар". В аварии погибли пять человек, около 15 получили травмы. Полиция задержала водителя автобуса. Возбуждено уголовное дело по двум статьям - "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" и "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".

"Ространснадзор проверит перевозчика "Мострансавто", чей автобус съехал в подземный переход на станции метро Славянский бульвар", — говорится в сообщении.

"По согласованию с Генеральной прокуратурой Ространснадзор 26 декабря приступит к внеплановой проверке предприятия перевозчика", - сказано в релизе.