Индия продлила переходный период по требованиям к зерну, ввозимому из РФ до июля 2018 г

МОСКВА, 25 дек /ПРАЙМ/. Индия продлила до 1 июля 2018 года установленный переходный период, в течение которого судовые поставки российского зерна в страну могут обеззараживаться по старым нормативам, сообщает Россельхознадзор по итогам встречи сопредседателей межправительственной российско-индийской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

"В очередной раз, подчеркнули избыточность требований индийской карантинной службы по обработке всего импортируемого зерна исключительно бромистым метилом, которые должны были вступить в силу с 1 января 2018 года. ... С целью решения данной проблемы стороны пришли к пониманию, что будет принята отсрочка в применении упомянутого положения индийского законодательства до 1 июля 2018 года для всех иностранных экспортеров", - говорится в сообщении.

Кроме того, на встрече обсуждались поставки пшеницы, гороха и нута на индийский рынок. Как отметили в ведомстве, на начало второй декады декабря отгрузки этой продукции составили 379 тысяч тонн, 216 тысяч тонн и 5,5 тысячи тонн, соответственно.

Российские представители также напомнили индийской стороне о заинтересованности российских деловых кругов в поставках в Индию продукции птицеводства, рыбы, рыбной продукции и морепродуктов, меда, непищевого сырья животного происхождения (овечьей шерсти, мокросоленых шкур крупного рогатого скота) и попросили ускорить согласование импортных требований.

В заключение сопредседатели отметили поступательный характер торгово-экономических отношений между двумя странами и выразили уверенность в достижении общего товарооборота между Россией и Индией 30 миллиардов долларов к 2025 году.