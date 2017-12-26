Кабмин РФ обсудит финансирование аграрных проектов

МОСКВА, 26 дек /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит вопросы финансирования аграрных проектов, проектов финансирования дорожной деятельности и проекта реконструкции и техперевооружения опытного завода ФГУП "Государственный научный центр "НИОПИК", сообщила пресс-служба кабинета министров.

Уточняется, что будет обсуждаться софинансирование расходных обязательств регионов, связанных с возмещением части прямых затрат на создание и модернизацию объектов АПК, а также на приобретение техники и оборудования. По проектам двух распоряжений предлагается распределить средства в размере 280,4 миллиона рублей и 15,55 миллиарда рублей в 2017 году.

Также правительство РФ будет обсуждать софинансирование обязательств регионов, связанных с возмещением части процентной ставки по инвестиционным кредитам в АПК. Проектами двух распоряжений предлагается распределить в 2017 году средства в размере 3,689 миллиарда рублей и 59,55 миллиарда рублей.

Кроме того, кабмин РФ может направить регионам 31,25 миллиарда рублей на финансирование дорожной деятельности.

Правительство может также выделить в 2017–2020 годах 1,710 миллиарда рублей, в том числе 100 миллионов рублей в 2017 году на реконструкцию и техническое перевооружение цеха и инженерной инфраструктуры опытного завода ФГУП "Государственный научный центр "НИОПИК" для создания производства импортозамещающих субстанций жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.