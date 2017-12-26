Суд в ОАЭ назначил экспертизу по делу о катастрофе самолета FlyDubai в Ростове

МОСКВА, 26 дек /ПРАЙМ/. Суд эмирата Дубай (ОАЭ) назначил судебную экспертизу в деле по иску родственников пассажиров разбившегося в марте 2016 года в Ростове-на-Дону самолета Boeing авиакомпании FlyDubai, сообщил РИА Новости адвокат Всеволод Сазонов, представляющий интересы истцов.

"Полномочия судебного эксперта в ОАЭ существенно отличаются от таковых в России, эксперту будет предложено дать ответ на вопросы о том, каков размер компенсации за смерть пассажира, установленный Монреальской конвенцией, и соответствует ли сумма запрошенной истцами компенсации положениям конвенции", - сказал Сазонов.

По словам адвоката, такой подход суда заслуживает одобрения, так как Монреальская конвенция - наиболее актуальный из международных договоров, регламентирующих вопросы авиаперевозок - уделяет большое внимание компенсации вреда, причиненного в результате некачественного оказания услуг, и предусматривает существенные компенсации пострадавшим.

Сазонов также отметил, что суд отклонил заявленный ранее довод FlyDubai о неподсудности дела суду ОАЭ и о необходимости рассмотрения иска по месту катастрофы, то есть в России, в связи с чем рассмотрение дела по существу было продолжено. Очередное заседание пройдет 8 января, на нем планируется утвердить кандидатуру судебного эксперта.

Суд в ОАЭ в октябре принял к рассмотрению исковое заявление, в котором каждый из нескольких соистцов требует от авиакомпании компенсацию в 10 миллионов долларов за погибшего родственника. Сазонов не уточнил точное количество потерпевших, объединившихся для подачи иска, сославшись на адвокатскую тайну.

В пресс-службе FlyDubai ранее РИА Новости сообщили, что авиакомпания стремится предоставить справедливую компенсацию семьям всех погибших пассажиров "в соответствии с применимым законодательством". Однако, как уточнили в авиакомпании, "в связи с обстоятельствами правового характера и обязательствами по неразглашению конфиденциальной информации, обсуждение судебных процессов, исков и компенсации происходит только с членами семей и их представителями".

Пассажирский Boeing 737-800 компании FlyDubai, летевший из Дубая, разбился в Ростове-на-Дону в ночь на 19 марта прошлого года. Самолет упал левее взлетно-посадочной полосы. На борту находились 55 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. СК РФ рассматривает две основные версии крушения: техническая неисправность и ошибка экипажа. По факту крушения авиалайнера следователи возбудили уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".