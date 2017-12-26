Движение по Транссибу остановлено в Забайкалье после схода с рельсов 16 грузовых вагонов

МОСКВА, 26 дек /ПРАЙМ/. Более 15 грузовых вагонов сошли с рельсов на Транссибирской магистрали в Забайкалье, движение поездов на перегоне остановлено, задержан пассажирский состав Пекин - Москва, сообщается на сайте РЖД.

Инцидент произошел на перегоне Бада – Жипхеген Забайкальской железной дороги (часть Транссиба) на западе Забайкальского края. Транссиб - двухпутная дорога, движение в каждом направлении идет только по одному пути.

"26 декабря в 04.47 местного времени (22.47 понедельника мск), по уточненной информации, произошел сход 16 вагонов грузового поезда. Пострадавших нет, угрозы экологии нет. Нарушен габарит соседнего пути. Движение поездов по перегону временно приостановлено", - говорится в сообщении.

В связи со сходом вагонов задержан пассажирский поезд дальнего следования №19 Пекин – Москва. Также отменены два пригородных пассажирских поезда №6106 Петровский Завод – Хилок и №6107 Хилок – Петровский Завод.

К месту происшествия направлены восстановительные поезда.

В ОАО "РЖД" создан оперативный штаб для для координации работ по ликвидации последствий происшествия.

Причины происшествия устанавливаются.