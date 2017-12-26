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Движение по Транссибу после схода вагонов остановлено в обе стороны, СК ведет проверку


МОСКВА, 26 дек /ПРАЙМ/. Следователи проводят проверку после схода с рельсов 12 грузовых вагонов на Транссибирской магистрали в Забайкалье, сообщает Восточно-сибирское следственное управление на транспорте.

Ранее железнодорожная компания сообщила, что 16 грузовых вагонов сошли с рельсов на Транссибирской магистрали в Забайкалье, движение поездов на перегоне было остановлено, был задержан пассажирский состав Пекин - Москва.

"В 4 часа 50 минут по местному времени (22.50 понедельника мск) в Хилокском районе Забайкальского края на перегоне Бада – Жипхеген Забайкальской железной дороги произошел сход 12 вагонов с целлюлозной продукцией грузового поезда №2034. По данному факту... проводится доследственная проверка... В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление причин и всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет. Повреждены 150 метров четных и 100 метров нечетных путей и три опоры контактной сети. Транссиб - двухпутная дорога, движение в каждом направлении идет только по одному пути.

"Движение по Транссибу приостановлено в обоих направлениях, ведутся восстановительные работы", - сообщает следствие.

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