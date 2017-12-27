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Авиасообщение с Камчаткой, прерванное из-за циклона, восстановлено


ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 27 дек /ПРАЙМ/. Воздушное сообщение Камчатки с другими регионами, прерванное из-за обрушившегося на южные районы полуострова циклона, восстановлено, сообщили РИА Новости в диспетчерской аэропорта Петропавловск-Камчатский.

Циклон, который обрушился на юг Камчатки во вторник, внес коррективы в работу главного аэропорта региона. Воздушная гавань работала, однако самолеты из других регионов на полуостров не летели. Три рейса были отправлены на запасные аэропорты в Магадан и Хабаровск. Еще два самолета оставались в аэропортах вылета - во Владивостоке и Хабаровске.

"Вчерашний рейс из Хабаровска прибыл на Камчатку. На подлете находится московский рейс из Шереметьево, который летит по расписанию", - сказали в диспетчерской.

Он добавил, что в течение дня на Камчатку будут прилетать другие рейсы, которые были отложены накануне из-за циклона. Самолеты, запланированные на среду, будут прибывать на полуостров по расписанию.

Мощный циклон обрушился на южные районы Камчатки в ночь с понедельника на вторник. Он принес на полуостров сильный ветер и снег. В некоторых районах края ветер достигал ураганной силы. В регионе действует предупреждение о лавинной опасности.

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